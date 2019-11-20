Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов высказался за смертную казнь на встрече со студентами КФУ. Видео со встречи опубликовано на официальном канале UNIVER TV.

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. Но как относиться к преступлениям, которые совершал Чикатило? Когда детей убивают? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы?» — задался вопросом Ильгиз Гилазов.

Он отметил, что существуют настолько страшные преступления, за которые, по его мнению, следует назначать исключительно высшую меру наказания.

«В некоторых ситуациях бессмысленно говорить об исправлении. Мера наказания несет много функций, и в первую очередь это наказание, соразмерное содеянному. Поэтому я остаюсь сторонником смертной казни», — отметил председатель Верховного суда РТ.

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