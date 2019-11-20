РЖД представили макет нового плацкартного вагона

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). На ежегодной выставке «Транспорт России» показали макет нового плацкарта с модульным пространством, сообщает РИА Новости.

Новая версия отличается от привычного вида плацкарта акцентом на индивидуальном пространстве: полки разделены перегородкой, что напоминает купе. При этом у каждого пассажира на полках будут свой личный стол и шторки. Стены и полки выполнены в светло-бежевых тонах, а перегородки — из светлого дерева.

Количество мест в прототипе не изменилось — в вагоне одновременно могут разместиться 54 пассажира. В пресс-службе ФПК рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.

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