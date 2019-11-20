На строительство термального комплекса в Набережных Челнах потратят 395 млн рублей

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). На строительство спортивно-оздоровительного комплекса с термами на берегу реки Мелекески в Набережных Челнах потратят 395 млн рублей. Завершить его возведение планируют в 2021 году, сообщают «Челнинские известия».

«Для муниципалитета хорошо, что появляется спортивный объект за частные деньги, у людей будет возможность заниматься спортом. Кроме того, здесь будут работать 60 человек. Это благо, когда за частные деньги строится социально значимый объект», — цитирует издание слова мэра города Наиля Магдеева.

В 2020 году в эксплуатацию введут спортивный зал, который, как уверяет застройщик, будет одним из самых больших в республике — его площадь составит 1,5 тыс. кв. м. Также в конце следующего года строители планируют завершить работы по установке терм. Всего внутри здания монтируют 10 саун, еще две появятся на улице. Кроме того, в спорткомлексе обустроят бассейн, который будет работать круглогодично.

Отмечается также, что здание строят на условиях государственно-частного партнерства. Это значит, что комплекс смогут бесплатно посещать некоторые категории челнинцев. На данный момент такие программы разрабатываются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания «Аква-Регион» обращалась в Инвестиционный совет РТ с предложением о строительстве спортивно-оздоровительный комплекса в Челнах. Муниципалитет предоставил для этих целей землю, взамен компания обязуется на 3,5 млн рублей в год оказывать услуги пенсионерам, детям, инвалидам.

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