В 2020 году в Казани обустроят более 350 новых площадок для раздельного сбора мусора

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В 2020 году в 351 казанском дворе появятся новые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Из них 219 оборудуют по республиканской программе «Наш двор», а 132 — силами управляющих компаний города, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Казань должна стать пилотом по всей России. Главный приз — это город, в котором мы живем сами и будут жить следующие поколения», — цитирует ведомство слова казанского градоначальника Ильсура Метшина.

В 2019 году в столице Татарстана установили более 1,6 тыс. контейнерных площадок, из них: 342 муниципальные и 438 бункерных. Для накопления отходов используют более 7,9 тыс. контейнеров, в том числе 1,5 тыс. муниципальных. Под раздельные контейнеры в городе подготовили 1,2 тыс. площадки — 76% от общего числа. Более того, по крупным управляющим компаниям этот показатель доходит до 98%. Отмечается также, что регоператор закупил и установил 500 евроконтейнеров.

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