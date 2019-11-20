Совфед предложил штрафовать россиян за шум ночью

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Совет Федерации предложил привлекать к ответственности россиян, которые нарушают тишину в ночное время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, предлагается штрафовать шумящих с 23 до 7 часов граждан на сумму 1 — 3 тыс. рублей. Под определение «шум» могут попасть даже слишком громкое пение или прослушивание музыки.

Действие поправок не будет распространяться на нарушение тишины и покоя при пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении религиозных праздников и официальных культурно-массовых мероприятий.

По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, нововведение решит проблему привлечения полиции к пресечению шума ночью.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.