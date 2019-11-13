В Зеленодольске задержали подозреваемую в поджоге храма Казанской иконы Божией Матери

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сотрудники МВД Татарстана вместе с коллегами из УФСБ по РТ задержали подозреваемую в поджоге храма Казанской иконы Божией Матери в Зеленодольске, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В процессе оперативных мероприятий правоохранители вышли на 33-летнюю жительницу Зеленодольска. На допросе подозреваемая призналась в содеянном, сейчас она задержана.

Как стало известно ИА «Татар-информ», женщина приехала к мужу в Татарстан из Волгоградской области в 2014 году. Сам он из Зеленодольска, но некоторое время пара жила в Волгоградской области, потом супруг уехал обратно в родной город, а жена перебралась к нему позднее. У пары есть ребенок.

Задержанная является прихожанкой храма, в поджоге которого ее подозревают. Известно, что с 2010 года она состоит на учете у психиатра и принимает специальные лекарства, но в ноябре женщина перестала их употреблять.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 ноября в полицию Зеленодольска поступило сообщение о пожаре в храме. Эксперты предварительно заключили, что причина возгорания — поджог. Полицейские изучили записи с камер и опросили свидетелей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.



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