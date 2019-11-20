На ночном пожаре в Лениногорске обнаружили тело пожилого мужчины

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В загоревшемся доме в Лениногорске обнаружили тело пожилого мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около часа ночи в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Свободы загорелся частный дом. Пожар случился в спальной комнате, его площадь достигла четырех квадратных метров.

В процессе тушения пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, возгорание случилось из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.