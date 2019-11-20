Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). К 2024 году федеральные и региональные органы власти полностью прекратят прием граждан, передав эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект Минэкономразвития РФ.

Исключением станут неустранимые случаи — их Правительство определит позднее.

Нововведения закладывают «новую философию взаимодействия человека с государством», отметил замминистра экономического развития Савва Шипов. Россияне смогут получать помощь в МФЦ вне зависимости от своей прописки и места пребывания, а все услуги станут доступны в электронной форме.

Плюсом станет и возможность не заполнять заявления самостоятельно. В МФЦ это по умолчанию будут делать сотрудники центров.

Законопроект Минэкономразвития позволит и подать комплексное заявление на несколько услуг сразу.

Ожидается, что документ вступит в силу с начала 2021 года.

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