Дружба, подтвержденная годами: в Казани завершился фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани завершился фестиваль «Денис Мацуев у друзей» совместным концертом пианиста Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.

«Мы большие товарищи и друзья. Наша дружба подтверждена годами, и она переносится на сцену. Сегодня мы сыграем Эверест среди фортепианных концертов — второй Прокофьева, и я уверен, из-за поддержки коллектива он будет покорен совместно», — сказал пианист.

Александр Сладковский и Денис Мацуев знакомы более 20 лет. Вместе они объехали множество концертных залов по всему миру.

«В Казани у нас не просто творческие встречи, а скорее творческая лаборатория, потому что мы переиграли всего Листа. Я первый дирижер, который имел счастье переиграть с Мацуевым всего Рахманинова и Чайковского. Это бесценно», — отметил народный артист России Александр Сладковский.

Первое произведение, исполненное на сцене, – концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева, который имеет своеобразное четырехчастное строение. Первая часть открывается песенной мелодией главной партии. Вторая — это стремительное скерцо, третья — интермеццо, а в финале уже господствуют два контрастных образа, удаль «скифствующей» стихии и спокойная тема, напоминающая колыбельную.

«Я знакома с творчеством Мацуева уже на протяжении почти семи лет. Всегда стараюсь ходить на его концерты, благо он приезжает регулярно, по два раза в год. Он один из лучших наших пианистов, и я ухожу с его концерта вдохновленная», — сказала зрительница Нелля.

Заключительным произведением была симфония № 5 Густава Малера, которая состоит из 5 частей, однако композитор объединил их в три раздела.

Также вчера днем состоялся гала-концерт и награждение победителей отборочного тура фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является Денис Мацуев. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов юным музыкантам назначены стипендии и выданы приглашения в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале.

«Татарстан подтверждает свой уровень из года в год. Ведь мы не просто так раздаем стипендии — это знак качества, и уровень в РТ замечательный», — добавил Мацуев.

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