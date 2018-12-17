Крупнейший в РФ мегамолл по продаже автомобилей откроет под Казанью Рустам Минниханов

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии крупнейшего в России мегамолла по продаже подержанных автомобилей. Торговая площадка будет открыта на федеральной трассе М7 «Волга» под Казанью. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана планирует выступить с приветственным словом на торжественной церемонии открытия мегамолла», – отметили в пресс-службе.

Площадь торговой площадки составит около 7 гектаров, здесь будут работать 7 павильонов, каждый из которых рассчитан на размещение около 280 автомобилей. Мегамолл будет ориентирован на работу по полному циклу: клиенты смогут оценить здесь свой автомобиль, сдать его в трейд-ин, продать по системе автовыкуп или выставить на продажу с комиссией. А также купить себе другой автомобиль, при необходимости оформить кредит и страховку.

По данным агентства «Автостат», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 года составил около 4 млн единиц, что на 0,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Лидерами по продажам традиционно остаются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 11% от всех перепроданных автомобилей в стране.

Татарстан занимает 9-е место в рейтинге с долей рынка подержанных авто в 2,6%. За 9 месяцев 2019 года в республике было продано около 102,2 тыс. машин с пробегом, что на 3,5% больше, чем годом ранее.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.