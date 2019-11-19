В Нижнекамске семейный фестиваль посвятили Году театра

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся семейный фестиваль, который помог раскрыть творческий потенциал его участников. В этом году организаторы посвятили его Году театра. Об этом сообщает «НТР 24».



На один вечер оздоровительный лагерь «Зангар Куль» стал площадкой, сплотивший родителей и их детей общими интересами. Организаторы фестиваля организовали мастер-классы и тренинги, во время которых каждый смог раскрыть в себе новые таланты, в том числе по актерскому мастерству или рисованию.



Заведующая центром психологической помощи «Эйдос» Эльвира Нуртдинова рассказала, что многие родители смогли узнать новое о своих детях, а также заметить их разностороннее развитие.



«В этом и была наша задумка. И свидетельство тому – отзывы взрослых, которые не ожидали, что их дети обладают такой харизмой и талантом», – рассказала Эльвира Нуртдинова.



Фестиваль помог его юным участникам получить полезные навыки, а их родителям – ценные знания, которые пригодятся в семейной жизни. В завершение этого мероприятия мама и папы получили поделки, сделанные руками детей.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме рассказали о беспроигрышном способе разрешения конфликта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.