Селу Свиногорье нужна поддержка в конкурсе на самый веселый населенный пункт в РФ

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Селу Свиногорье, расположенному в Елабужском районе, необходима поддержка в конкурсе за самое веселое название населенного пункта в Российской Федерации.



На странице в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» проходит финальное голосование конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Село Свиногорье участвует в финальном этапе голосования, на данный момент оно находится на девятом месте. Проголосовать за Свиногрье можно тут.



«Голосуй – не голосуй, всех смешнее Хохотуй!», «Хохотуй! А в нем живут хохотуйцы и хохотуйки». «Я за Мутный!», «Свиногорье, вперед!», «Даешь Свиногорье!!! Город моей мечты!!!», «Сахарная головка! Голосуем за сладенькое». «В Морозилке такая морозилка», «Бухалово!!! Самая русская деревня!!! Голосуем за русских», «Село Лох вперед!» – пишут подписчики в соцсетях.





На 19 ноября проголосовало 80 тыс. человек. Впереди – еще пять дней баталий, голосование окончится 24 ноября в 23:59.



В финале сражаются десять населенных пунктов, победивших в отборочном этапе. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета».



Как отмечают организаторы, каждый день они проверяют ход голосования на предмет возможных накруток или любых других нечестных методов борьбы за победу в конкурсе.



Населенный пункт, который победит в голосовании, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

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