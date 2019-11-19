В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже – продукцию фермеров можно будет приобрести 30 ноября на Центральной площади. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Отмена ярмарки связана с запланированными мероприятиями на Центральной площади с 18 по 24 ноября.



На ярмарке бугульминцы смогут купить сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию. Начало запланировано на восемь утра.



В другом районе республики – Мамадышском – состоится традиционная ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции. Сельчане привезут экологически чистые овощи, молочную продукцию и мясо, тушки гусей и уток, а также варенья и соленья собственного производства, по ценам ниже магазинных.



Также торговые ряды традиционно займут представители обществ «Азбука сыра», «Радуга», рыбзавода, Мамадышского лесхоза, РайПО, хлебоприемное предприятие, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства. Начало торговли планируется на семь утра.

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