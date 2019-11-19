WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

20 ноября 2019, 05:21

Сельское хозяйство

В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже – продукцию фермеров можно будет приобрести 30 ноября на Центральной площади. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Отмена ярмарки связана с запланированными мероприятиями на Центральной площади с 18 по 24 ноября.

На ярмарке бугульминцы смогут купить сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию. Начало запланировано на восемь утра.

В другом районе республики – Мамадышском – состоится традиционная ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции. Сельчане привезут экологически чистые овощи, молочную продукцию и мясо, тушки гусей и уток, а также варенья и соленья собственного производства, по ценам ниже магазинных.

Также торговые ряды традиционно займут представители обществ «Азбука сыра», «Радуга», рыбзавода, Мамадышского лесхоза, РайПО, хлебоприемное предприятие, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства. Начало торговли планируется на семь утра.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фермерская ярмарка в Нижнекамске сменила локацию
Новости дня
06:23
В Нижнекамске проведут молодежный форум для «Стиляг»

Принять участие в необычном форуме могут студенты и школьники города.

05:21
В Бугульме отменят сельхозярмарку из-за мероприятий на Центральной площади

Сельскохозяйственная ярмарка в Бугульме с 23 ноября переносится на неделю позже.

04:35
В нурлатских семьях в текущем месяце случился беби-бум двоен и близнецов

Рождение близнецов необычный случай для района, так как с начала текущего года в Нурлате зарегистрировано всего четыре двойни.

03:21
Членами потребительских кооперативов в Мамадыше стали свыше ста человек

Кооперативы займутся сбором и переработкой молока, переработкой мяса птиц и КРС, а также выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур.

02:22
Селу Свиногорье нужна поддержка в конкурсе на самый веселый населенный пункт в РФ

Село Свиногорье участвует в финальном этапе голосования, на данный момент оно находится на девятом месте.

01:23
Жители Юдино подготовили поселок к зиме, убрав мусор на четырех улицах

Активисты подготовили к зиме улицы Туристическую, Международную, Новоюдинскую и Машинистов.

00:24
Фермерская ярмарка в Нижнекамске сменила локацию

Удаленную площадку, которая располагалась у «Магнита» на Южной, перенесли по просьбе фермеров.

19.11 23:58
Сборные четырех стран соберутся в Казани на турнир по водному поло «Дружба»

Международные состязания пройдут вновь после многолетнего перерыва.

19.11 23:46
В Бугульме рассказали о беспроигрышном способе разрешения конфликта

В упражнении «Беспроигрышный метод» родители и дети давали дружеские советы друг другу, как бы они предложили решить тот или иной конфликт.

19.11 23:32
Педагоги РТ заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

В финале конкурса состязались 30 педагогов из 20 регионов России.

19.11 23:16
Китайская компания откроет в Нижнекамске завод по производству закаленного стекла

Фирма планирует реализовать проект в три этапа, инвестировав в общей сложности 150 млн рублей.

19.11 23:01
Легкоатлет из Заинска занял сразу два призовых места на Всероссийском турнире

Кирилл Герасимов быстрее всех пришел к финишу на дистанции 800 метров и завоевал второе место на дистанции 1500 метров.

19.11 22:52
Казанские фехтовальщики взяли «бронзу» на турнире в Болгарии

На «Сабле Этропольских» отличились воспитанники Казанского училища олимпийского резерва.

19.11 22:40
Елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019

Спасская ярмарка – лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций.

19.11 22:26
Победители республиканской акции «Марш парков» получили свои награды

Специалисты государственных заказников вручали победителям грамоты, книги, канцелярию и познавательные наборы юных химиков и физиков.

19.11 22:12
В Нижнекамске отпраздновали день рождения Деда Мороза

Виновник торжества, несмотря на полное отсутствие снега, появился во всей своей красе на центральной площадке, где зимой установят елку.

19.11 22:03
В Болгаре до наступления холодов обновили пешеходные дорожки на центральных улицах

Для удобства пешеходов на протяжении 2,5 километров работники уложили новый слой асфальта, произвели замену бордюров.

19.11 21:56
Единственному призывнику из нурлатского села устроили торжественные проводы в армию

Призывника из села Бикулова провожали всем селом, устроив ему вечер и вручив подарки.

19.11 21:44
В Татарстане с начала года на 6% выросло производство свинины

В целом по России увеличились и производство, и экспорт продукции свиноводства.

19.11 21:39
Новый зимний сезон на казанском катке «Трудовые резервы» стартует 21 ноября

Открытие катка назначено на 17.30.

19.11 21:32
Жители РТ требуют строительства очистных сооружений и укрепления берегов Безяды

В двух районах республики Минэкологии РТ провело выездной прием граждан.

19.11 21:20
Педагог детского сада Казани вошла в топ-15 лучших воспитателей России

Анастасия Воронцова представляет Татарстан на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

19.11 21:04
В трех районах Казани на время отключат электроэнергию

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

19.11 20:50
Синоптики рассказали о приходе зимы в европейскую часть России
19.11 20:38
Законопроект о введении единой минимальной цены на сигареты внесли в Госдуму
События