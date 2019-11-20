Членами потребительских кооперативов в Мамадыше стали свыше ста человек

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе на сегодняшний день насчитывается семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Четыре из них в прошлом и текущем годах получили государственные грантовые средства на сумму более 19 млн рублей. Об этом пишет газета «Нократ».



Кооперативы занимаются или будут заниматься сбором и переработкой молока, переработкой мяса птиц и крупнорогатого скота, а также выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур. Всего членами кооперативов в районе являются 112 человек и их количество увеличивается.



Сельскохозяйственный производственный кооператив «Фермер» является грантополучателем на сумму 5 млн рублей. Сейчас здесь ведется строительство цеха, кооператив планирует закупать молоко и качественно его перерабатывать. Его деятельность позволит в дальнейшем создать конкурентно-приемлимые цены на закупаемое у населения молоко.



«Экоптица» выиграла грант на сумму 4,9 млн рублей. В планах – переработка мяса птицы – бройлеров. «Чишма» получила грант в размере 4,4 млн рублей, «Чулпан» – 5 млн рублей. В данных СПК будут перерабатывать мясо крупного рогатого скота и конины.



Большие надежды фермеры возлагают на реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» до 2024 года, где основная ставка делается также на развитие кооперации.



Проект включает в себя достижение четырех целевых показателей – создание кооперативов и дополнительных рабочих мест, прирост объема выпускаемой продукции, вовлечение в кооперативы членов ЛПХ. Важно, чтобы люди решали проблему сбыта продукции, регулирования закупочных цен.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане количество потребительских кооперативов увеличилось на четверть.

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