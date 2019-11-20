Жители Юдино подготовили поселок к зиме, убрав мусор на четырех улицах

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Около полусотни жителей поселка Юдино присоединились к субботнику и собрали 150 мешков, или около 35 кубических метров мусора. Активисты подготовили к зиме улицы Туристическую, Международную, Новоюдинскую и Машинистов. Об этом сообщает Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации Кировского и Московского районов Казани.



Председатель ТОС «Новое Юдино» Наталья Жигалова рассказала, что ежегодно весной и осенью активисты территориального общественного самоуправления проводят субботники.



По словам Жигаловой, в этом году осень оказалось затяжной и до первого снега территория вновь оказалась полна мусором. «Жители сами предложили продуктивно провести выходные и выйти на субботник, я всегда поддерживаю и присоединяюсь», – поделилась председатель.



На уборку вышли не только активисты, но и все неравнодушные юдинцы. Помимо контейнерных площадок, они очистили лесополосу вдоль улицы Софийская. Мусор из леса активисты вывозили на тележках и негодовали, что с прошлого субботника уже скопились горы отходов.



«Жители хотят сделать маленькую Швейцарию, но некоторые этого не понимают и тянут назад своим халатным отношением к окружающей среде», – отметила Наталья Жигалова.



Активисты ТОС «Новое Юдино» продолжат свой субботник в следующие выходные и приглашают присоединиться всех желающих.

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