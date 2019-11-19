В Нижнекамске проведут молодежный форум для «Стиляг»

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). С 6 по 8 декабря в Нижнекамске состоится молодежный форум «Стиляги». Принять участие в нем могут студенты и школьники города. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Сейчас объявлен набор участников, необходимо заполнить заявку по ссылке. Список прошедших отбор ребят будет опубликован здесь не позднее 5 декабря.

«Соберутся самые классные и активные ребята нашего города, и мы на машине времени отправимся назад, в прошлое!» – обещают организаторы.

Справки можно получить по e-mail: f.bakshaev@mail.ru, а также по телефону: 8-960-086-05-58 (8-917-908-32-20 ).

Для участников младше 18 лет необходимо разрешение родителей (представителя) в письменном виде (свободная форма).

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