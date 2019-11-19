Фермерская ярмарка в Нижнекамске сменила локацию

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжаются осенние ярмарки. В городе работают три точки, однако в их месторасположениях произошли изменения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Удаленную площадку, которая располагалась у «Магнита» на Южной, перенесли по просьбе фермеров. Теперь ярмарка открыта на парковке «Эссена» на Строителей.



Цены на ярмарках фиксированы. Картофель, свекла, капуста стоят десять рублей за килограмм. Лук, морковь можно купить за 15 рублей.



Цены на говядину колеблются от 280 до 320 рублей, свинина в среднем стоит 220. Баранину фермеры продают за 350, птицу – 110 рублей у «Эссена», 120 рублей – в остальных местах. Мед можно приобрести за 350 рублей за литр.



На Бызовском рынке ярмарка работает ежедневно с утра до раннего вечера, однако овощи здесь не продают, только мясо на внутренней площадке. На парковке «Эссена» на Строителей и на центральном рынке фермерскую продукцию реализуют в субботу и воскресенье.

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