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Татар-информ

20 ноября 2019, 08:00

До конца года в РТ появятся «умные» мачты для мониторинга транспорта и экологии

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До конца года в РТ появятся «умные» мачты для мониторинга транспорта и экологии

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В 2020 году опыт Иннополиса по использованию многофункциональных мачт уличного освещения распространят на российские города-миллионники.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Иннополисе до конца 2019 года установят «умные» мачты уличного освещения. В 2020 году опыт их использования распространят в городах-миллионниках России, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана.

«Их использование позволит управлять транспортными потоками и парковками, мониторить безопасность и экологическую обстановку», — отметили в ведомстве.

Совместная разработка шведской Ericsson и ПАО «МТС» представляет собой мачту, внутри которой установлено оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi. На внешней части — информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для решений «умного» города.

Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова. Благодаря продуманному дизайну эти сооружения гармонично впишутся в архитектурный ансамбль городов и городскую среду, добавили в пресс-службе мобильного оператора.

В 2018 году в Республике Татарстан впервые пилотировалась сеть 5G на территории Иннополиса и Казани. Возможности сети 5G были продемонстрированы в Казани во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Опытную зону 5G организовал оператор связи ПАО «МегаФон». Стандарт 5G обеспечивал покрытие набережной реки Казанки со стороны ул. Сибгата Хакима для организации движения беспилотного транспорта. Пилотную зону 5G в Иннополисе создавала компания ПАО «Ростелеком» с привлечением специалистов ПАО «Таттелеком», поставщиком оборудования стал Huawei.

 

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