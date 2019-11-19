Сборные четырех стран соберутся в Казани на турнир по водному поло «Дружба»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Казани пройдет международный турнир по водному поло «Дружба». В соревнованиях примут участие команды юниоров до 19 лет четырех стран – Германии, Грузии, Казахстана и России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В ведомстве отметили, что проводившаяся еще в советские годы «Дружба» в этом году состоится впервые после многолетнего перерыва. И добавили, что «в перспективе планируется увеличение состава участников».

Турнир по традиции станет важным этапом подготовки к крупнейшим международным стартам. В частности, сборные Германии, Грузии и России проверят свои силы в преддверии предстоящего первенства Европы 2020 года.

Игры будут проходить с 22 по 24 ноября на базе бассейна «Оргсинтез». Сборные по разу сыграют между собой, а победителем будет признана команда, которая наберет больше всех очков. Вход на состязания будет свободным.

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