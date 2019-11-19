Педагоги РТ заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Татарстанцы заняли вторые места в двух номинациях всероссийского профессионального конкурса педагогических работников «Воспитать человека-2019», сообщает Минобрнауки РТ.

В номинации «Содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического самоуправления» второе место завоевала педагог-организатор гимназии № 125 Казани Гузель Шарафутдинова. А в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» «серебро» досталось классному руководителю из гимназии № 76 Набережных Челнов Кристине Казанцевой.

В финале конкурса приняли участие 30 педагогов, успешно прошедших заочный этап, из 20 регионов России.

«На финальном этапе по итогам различных испытаний, включая защиту авторского проекта, собеседование с экспертами, электронное тестирование и конкурсное эссе, были определены победители в каждой номинации конкурса», – говорится в сообщении министерства.

Финал всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2019» прошел в Москве. Конкурс направлен на выявление лучших практик по организации воспитательного процесса, повышение профессиональной значимости деятельности российских педагогов и специалистов в области воспитания.

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