Казанские фехтовальщики взяли «бронзу» на турнире в Болгарии

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Представлявшие Татарстан в составе сборной России фехтовальщики Сергей Сомов, Никита Кисин и Даниил Чукин завоевали бронзовые награды в командном зачете на международном турнире «Сабля Этропольских» в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Состязания, являющиеся является одним из этапов Европейского кадетского цикла, проходили в столице страны Софии с 15 по 17 ноября. Лично-командные соревнования саблистов собрали более 300 спортсменов.

Воспитанники Казанского училища олимпийского резерва входили в состав сборной РФ вместе с Марком Мекешкиным. В борьбе за третье место они взяли верх над представителями другой российской команды – 45:44.

«Всего в командных соревнованиях приняли участие 46 команд», – отметили в Минспорта республики.

Сергей Сомов, Никита Кисин и Даниил Чукин тренируются под руководством Александра Падерова и Данияра Калимуллина.

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