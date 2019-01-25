Педагог детского сада Казани вошла в топ-15 лучших воспитателей России

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Педагог казанского детского сада № 50 Анастасия Воронцова вошла в топ-15 лучших воспитателей России по результатам заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Красногорске Московской области проходит заключительный этап X всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». «Татарстан представляет победитель республиканского этапа конкурса Анастасия Воронцова», – пояснили в министерстве.

Участники заключительного этапа прошли три конкурсных испытания – «Сочинение на заданную тему», «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми». В финале конкурса лауреаты представят доклад-презентацию «Мой лучший проект», а также поучаствуют в ток-шоу «Профессиональный разговор».

Торжественная церемония закрытия конкурса, на которой будет объявлен победитель, состоится завтра, 20 ноября, в Красногорске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Анастасия Воронцова стала «Воспитателем года-2019» в Татарстане.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.