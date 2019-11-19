В Болгаре до наступления холодов обновили пешеходные дорожки на центральных улицах

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В городе Болгар Спасского района до наступления холодов обновили две пешеходные дорожки на двух центральных городских улицах – Ленина и Хирурга Шеронова. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Пешеходные дорожки расположены непосредственно вдоль проезжей части. С момента, как появились уличные тротуары, прошло уже почти десять лет. За это время и само покрытие, и установленный по его краям бордюрный камень износились, устарели, а потому приведением тротуаров в нормативное состояние с октября и занялись дорожники.



Для удобства пешеходов на протяжении 2,5 километров работники уложили новый слой асфальта, произвели замену бордюров. С целью комфорта для горожан специалисты также сделали плавные переходы на спусках и выездах. Данное новшество уже сейчас положительно смогли оценить многие.



В дальнейшем подобные тротуары появятся и на некоторых других участках города. В планах обустроить оживленные в плане дорожного движения улицы Гордеева, Вертынской, Смирнова и Лихачева.



Погодные условия этой осени позволяли до сих пор продолжать работы в дорожной сети и города, и некоторых сел района. В планы дорожников также входит приведение в норму дорог на улицах Дальней, Заречной, Полевой, Маяковского, Парковой.



Трудятся дорожники и в селе Буракове. Итогом их стараний должно стать появление на семи сельских улицах щебеночного покрытия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.