Законопроект о введении единой минимальной цены на сигареты внесли в Госдуму

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Государственную Думу внесен законопроект, вводящий понятие «единой минимальной цены табачной продукции» и устанавливающий порядок ее расчета, передает RT.

Из опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента документа следует, что единая минимальная цена будет рассчитываться из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС с повышающим коэффициентом в размере 1,4.

Согласно расчетам авторов законодательной инициативы, при использовании такой формулы единая минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году равнялась бы 86,28 рубля, тогда как сейчас средняя стоимость легальной пачки – примерно 115 рублей.

Законопроект нацелен на борьбу с нелегальной табачной продукцией, которая продается по экономически необоснованным заниженным ценам. На данный момент цена нелегальной пачки сигарет – от 45 до 55 рублей, и это при том, что налоги в ее стоимости не могут составлять меньше 62 рублей.

Среди авторов документа – депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов, его коллеги по фракции «Единая Россия» Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев, а также Сергей Катасонов из ЛДПР.

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