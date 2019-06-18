Глава Минпросвещения РФ отметила высокое качество образования в Татарстане

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан имеет высокие показатели по качеству образования. Об этом заявила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани.

«У Татарстана очень высокие и сильные показатели по качеству образования. Здесь работают люди с активной позицией», – сказала глава Минпросвещения РФ на образовательном форуме.

Затем на встрече со студентами педколледжей России, которая прошла в Казанском педагогическом колледже, Васильева заметила, что в Татарстане «работают большие профессионалы в области образования».

«Я хочу сказать слова благодарности руководству Татарстана и колледжа, потому что все, что происходит в республике, делается на очень высоком уровне. И каждое мероприятие всегда имеет очень хорошую подготовку, проведение и итоги», – подчеркнула министр просвещения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на базе Казанского педагогического колледжа сегодня открылся первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки.

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