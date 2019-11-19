В трех районах Казани на время отключат электроэнергию

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 20 ноября, в некоторых домах Кировского, Приволжского и Советского районов Казани временно отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, в Кировском районе города с 8 до 17 часов не будет электроэнергии в доме № 19 по улице Железнодорожников.

На час дольше, с 8 до 18 часов, отключат свет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Десятидворная, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая и Тульская.

Кроме того, в Советском районе с 9 до 18 часов без электричества останутся дома №№ 54, 68, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72, 77, 78, 78а и 82 по улице Аделя Кутуя.

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.