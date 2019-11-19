Больница, детсад и ряд домов Советского района Казани на время останутся без воды

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В части зданий Советского района Казани завтра, 20 ноября, почти на сутки отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение окажется отключено с 9 часов утра 20 ноября и будет возобновлено только в 6 часов утра 21-го числа. Причиной прекращения подачи воды станут работы по подключению водопроводов домов №№ 1 и 2 по улице Академика Губкина и жилого комплекса по улице 1-я Азинская к централизованным сетям водоснабжения.

На время без воды останутся больница РЖД (ул. Николая Ершова, д. 65) и частный детский сад № 349 (ул. Николая Ершова, д. 55в), а также все здания по улицам 1-я Азинская, Галеева, Новаторов, Поперечно-Азинская и в Сибирском переулке.

Кроме того, отключение воды затронет следующие адреса: улица 1-я Владимирская, нечетные номера домов от № 1 по № 41 и четные номера домов от № 2 по № 38; улица Академика Губкина, нечетные номера домов от № 57 по № 87, а также дома №№ 12, 19, 21, 23, 24, 25, 25а, 25 корп. 1, 25/2, 27, 30а, 30б, 30 в, 30г, 31, 31а, 120, 122, 122 корп. 1 и четные номера домов от № 102 по № 128; улица Каспийская, дома №№ 6, 8, 10 и 12; улица Космонавтов, дома №№ 2 и 6а; улица Николая Ершова, дома №№ 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57д, 61, 61а, 63, 65/1, 65/2, 65/3, а также №№ 49, 49а, б, в, г, д, 49а корп. 1, 49е/1, 49е, 49е корп. 1, 49/1, 55, 55а, 55б, 55в корп. 1 и 55е; проспект Победы, дома №№ 226 и 226а.

Помимо этого, будет понижено давление воды в домах по улицам Петра Алексеева и Сеченова и по адресам: ул. Искра, дд. 1, 3, 7 и 8; ул. Николая Ершова, дд. 31, 31а, б, в, 35, 35а/6, 35а корп. 1, 47, 49 (больница имени Бехтерева), 49/2, 49/3, 51, 53, 53 корп.1, 54 (диагностический центр), 55 корп.1 (школа № 126), 56, 58 и 58 корп. б.

«Автоцистерны с водой будут располагаться согласно поступающим заявкам», – отмечает пресс-служба МУП «Водоканал».

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