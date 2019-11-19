Хакеры нашли способ взламывать смартфоны через WhatsApp

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Хакеры могли использовать уязвимость, позволяющую взламывать смартфоны с помощью мессенджера WhatsApp. Сейчас она устранена, сообщает пресс-служба корпорации Facebook, которой принадлежит мессенджер.

Через брешь CVE-2019-11931 киберпреступники имели возможность установить на устройство жертвы шпионскую программу. Для этого им было достаточно переслать владельцу гаджета по WhatsApp’у зараженный файл в формате MP4. Он приводил к переполнению буфера и сбою, отмечает Lenta.ru.

В результате злоумышленники получали доступ к данным пользователя и его действиям. Угроза касалась старых версий WhatsApp’а для операционных систем Android, iOS и Windows.

Теперь юзерам необходимо обновить приложение WhatsApp до актуальной версии. Представители мессенджера обратили внимание на то, что при целевых атаках хакеры эту брешь не использовали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бюджетные смартфоны на ОС Android оказались опасны для пользователей.

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