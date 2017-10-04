Минниханов вошел в топ-3 руководителей регионов в «Индексе власти»

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место среди руководителей регионов России в рейтинге «Индекс власти» за ноябрь, подготовленном аналитиками агентства «Давыдов.Индекс».

При этом Президент РТ с 615 млн административных единиц, по количеству которых оцениваются участники рейтинга, сохранил свою позицию в списке – он был третьим и в сентябре, и в октябре, о чем сообщало агентство ИА «Татар-информ».

Минниханова опережают мэр Москвы Сергей Собянин, разместившийся на первом месте с 1 млрд 50 млн административных единиц, и ставший вторым глава Чечни Рамзан Кадыров с 695 млн административных единиц.

Кроме того, среди региональных кураторов внутренней политики третье место по стране занял заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев с 5,2 млн административных единиц, также удерживающий эту позицию с сентября.

Первым среди кураторов внутренней политики оказался вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев с 14,2 млн административных единиц, а второй стала руководитель аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева с 13 млн.

Рейтинг подготовлен аналитиками агентства «Давыдов.Индекс». При его создании учитывались такие критерии, как «профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач», отмечают составители.

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