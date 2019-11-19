Победители республиканской акции «Марш парков» получили свои награды

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В последние несколько дней в районах Татарстана состоялись награждения победителей конкурса плакатов, проходившего в рамках республиканской акции «Марш парков 2019». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.



В конкурсе детских плакатов приняли участие более 4 тыс. учащихся. Свыше сорока школьников из различных районов республики стали победителями и призерами конкурса.

Специалисты государственных заказников вручали победителям грамоты, книги, канцелярию и познавательные наборы юных химиков и физиков.



Победителями стали специалисты заказника «Ашит» и ученики Новокырлайской школы имени Тукая Арского района, представители заказника «Долгая Поляна» и учащиеся Тетюшского района, специалисты заказника «Балтасинский» и ученики Балтасинского района.

«Надеемся, детям понравился конкурс и мероприятия, приуроченные к этой ежегодной акции, и они примут участие <...> и в следующем году», – отметили в ведомстве.



«Марш парков» проводится как природоохранная акция в целях воспитания у молодого поколения бережного отношения к природному наследию Татарстана. В ходе проведения акции были организованы экологические десанты добровольной помощи, которые очищали леса и берега водоемов от мусора, помогали озеленять местность, участвовали в творческом конкурсе.

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