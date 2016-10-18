Казанский «Зенит» поспорит за выход в финал Кубка России с чемпионом страны

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Москве прошла жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка России 2019 года. В первом полуфинале в 17.00 25 декабря встретятся финалисты плей-офф чемпионата России прошлого сезона: «Зенит-Казань» и «Кузбасс» из Кемерова.

Затем на родном паркете столичное «Динамо» сразится с питерским «Зенитом». 26 декабря победители полуфинальных поединков сыграют в финале.

Любопытно, что «Зенит-Казань» и «Кузбасс» встретятся в финальной части Кубка России уже третий год подряд. В 2017 году казанцы выиграли в финале (3:2), а в 2018-м – в полуфинале (3:1). А вот в финале плей-офф чемпионата России прошлого года они сенсационно уступили кемеровчанам в серии со счетом 1–3.

Игры «Финала четырех» пройдут 25 и 26 декабря в московском дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.

«Зенит-Казань» – победитель последних пяти розыгрышей трофея, всего в активе казанцев семь Кубков страны. По нынешнему регламенту матч за третье место в «Финале четырех» проводится не будет.

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