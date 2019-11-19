В Татарстане с начала года на 6% выросло производство свинины

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане с начала года отмечен существенный рост производства продукции свиноводства.

«В республике за январь-октябрь этого года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах произведено 76 тыс. 132 тонны мяса свиней. Это составляет к уровню соответствующего периода прошлого года 106%», – рассказал заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

Как отметил собеседник агентства, больше всего свинины за десять месяцев 2019 года произведено в Тукаевском муниципальном районе – 46 тыс. 608 тонн (или 61,2% от общего объема производства этой продукции по республике). На втором месте по этому показателю Буинский район с 14 тыс. 328 тоннами, а третье место занимает Сабинский район с 7 тыс. 271 тонной.

«На долю этих трех муниципальных районов приходится 89,6% мяса свиней, произведенного предприятиями АПК и фермерами республики за десять месяцев этого года», – уточнил Ирек Гибадуллин.

При этом в республике наблюдается рост поголовья свиней. По данным на 1 ноября, в сельхозорганизациях и КФХ насчитывается 451,1 тыс. голов свиней, что составляет 104% к показателю на аналогичную дату годом ранее, отметил представитель Минсельхозпрода РТ.

В целом же по стране за десять месяцев 2019 года сельскохозяйственные организации произвели 3,55 млн тонн свинины (в живом весе). Это на 215,9 тыс. тонн, или на 6,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года, информирует пресс-служба Минсельхоза России.

В ведомстве назвали регионы, на долю которых приходится основной прирост производства свинины. Это Псковская, Белгородская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край.

Выросли и объемы поставок этой продукции на внешние рынки: за январь-октябрь Россия экспортировала (с учетом стран ЕАЭС) 76,6 тыс. тонн свинины, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 8,1 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в сельхозформированиях республики за десять месяцев этого года надоено 1 млн 135,8 тыс. тонн молока, произведено 332,4 тыс. тонн мяса. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года молока произведено больше на 4%, мяса скота и птицы – на 3%.

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