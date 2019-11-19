Жена пешехода, сбитого на тротуаре в центре Казани, планирует отсудить 3 млн рублей

Супруга мужчины, погибшего 11 июля в аварии на Вишневского, планирует отсудить 3 миллиона рублей. Сегодня на процессе в Вахитовском районном суде женщина подала иск на возмещение морального вреда.

На скамье подсудимых – 28-летний казанец Марсэл Зальмиев, который 11 июля, управляя авто в состоянии наркотического опьянения, вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода.

Жена погибшего рассказала, что теперь в одиночку воспитывает двоих детей в возрасте 8 и 11 лет. По мнению женщины, сумма в 3 миллиона должна покрыть тот факт, что от подсудимого она не услышала даже извинений.

«Один раз мне написала в мессенджерах его жена. Извинилась и предложила помочь с тратами на похороны. С тех пор больше никаких сообщений я не получала», — рассказала женщина.

Судья иск принял и приобщил его к материалам уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 июля на улице Вишневского в Казани 28-летний водитель «Лады» Марсэл Зальмиев в наркотическом опьянении ехал со скоростью в 100 километров в час.

В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, столкнулся с другой машиной, после чего его отбросило на пешехода, который шел по тротуару.

Водителя задержали. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. 7 ноября Зальмиев предстал перед судом.



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