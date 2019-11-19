Акселератор молодежных этнопроектов «Таба» пройдет в Казани

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). С 5 по 7 декабря в Казани будет организована образовательная программа акселератора молодежных этнопроектов «Таба».

Стать участниками конкурса могут представители молодежи от 14 до 30 лет, у которых уже есть идея собственного проекта. Прием заявок на сайте taba.tatar должен был завершиться 15 ноября, но организаторы решили продлить его до 23.59 20 ноября.



Образовательная программа будет включать такие блоки, как «Упаковка проекта», «Брендирование проекта», «Управление» и «Креатив». Работать с участниками акселератора будут тренеры, игротехники федеральных молодежных форумов, эксперты конкурса молодежных проектов Росмолодежи Елена Пенькова и Марина Филимонова. Гостевые лекции прочтут следующие специалисты: Ляля Бикчентаева, Папин Апроян, Алиса Лисовая, Лиана Сиразетдинова, Ильяс Гафаров.

Конкурсанты будут учиться создавать уникальные проекты, проводить их редизайн, вести менеждмент проектов, организовывать «SMM без воды» (экспресс-курс проведет контент-агентство «Без воды») и публично выступать. Также они получат консультации по доработке проектов.

Организаторы мероприятия отмечают, что «акселератор примет проекты общей суммой расходов до 1 млн рублей». Среди направлений – кино и театр, музыка, PROбизнес, образование и медиа.

Помимо грантовой поддержки авторы лучших идей смогут принять бесплатное участие во всероссийском предпринимательском форуме «Мой бизнес» в Москве и в «Неделе моды» в Сочи (Sochi Fashion Week), а также найти потенциальных инвесторов для реализации своей инициативы.

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