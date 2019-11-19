ГИБДД РТ рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов в гололед

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Татарстана предупреждает местных жителей об ухудшении погодных условий.

С завтрашнего дня на территории республики ожидаются резкое похолодание, усиление ветра, а на дорогах образуется гололедица, которая может поспособствовать внезапной потере управления авто.

ГИБДД рекомендует автомобилистам строго соблюдать ПДД, двигаться неспешно, избегать опасных маневров, быть особенно осторожными на мостах, эстакадах и путепроводах, где обычно в первую очередь образуется наледь. При ухудшении погоды лучше воспользоваться общественным транспортом и воздержаться от выезда за пределы города без крайней необходимости.

Пешеходам также посоветовали быть бдительными, переходить дорогу в обозначенных местах, следить за детьми и пользоваться световозвращающими элементами.

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