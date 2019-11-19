Жители РТ требуют строительства очистных сооружений и укрепления берегов Безяды

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). На вопросы жителей Мензелинского и Актанышского районов Татарстана ответил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров во время выездного приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

«Люди выразили надежу на строительство очистных сооружений в Коноваловском сельском поселении [Мензелинского района], проведение природоохранных мероприятий на пруду в Кировском сельском поселении [Актанышского района] и берегоукрепительных работ на реке Безяда», – отметили в природоохранном ведомстве.

Кроме того, пришедшим на приемы в двух муниципалитетах Фаяз Шакиров разъяснил порядок формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов и заключения договоров аренды водных объектов.

Руководство Минэкологии РТ регулярно проводит выездные приемы граждан. Так, в августе жителей Волжско-Камского региона республики по вопросам природоохранного законодательства проконсультировал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. В ходе видеоконференции удалось рассмотреть вопросы функционирования очистных сооружений Чистопольского района и качества воздуха в регионе.

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