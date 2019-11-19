(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Массовая авария у моста «Миллениум» в Казани парализовала движение, сообщили пользователи социальных сетей.

По их информации, в результате ДТП несколько автомобилей развернуло поперек дороги, из-за чего машины почти полностью заблокировали движение.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, в ДТП на Вишневского участвовали четыре легковых автомобиля.

«По предварительным данным, водитель "Лады" не выбрал безопасную скорость и врезался в отбойник. Машину развернуло и отбросило в "Тойоту", та столкнулась "Киа", а "Киа" — с "БМВ"», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии никто не пострадал.

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