Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов ведет переговоры о расторжении контракта

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов ведет переговоры о расторжении своего контракта с клубом из столицы Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента вратаря Станислава Романова.

В этом сезоне Гарипов не сыграл ни одного матча в КХЛ.

«Мы сейчас находимся в переговорах с “Ак Барсом“ по процессу расторжения контракта», – пояснил агент голкипера.

При этом, по словам Романова, другие клубы пока не проявляли интереса к Гарипову. «Когда мы расторгнем контракт, будем ждать предложений», – добавил он.

28-летний Эмиль Гарипов является воспитанником «Ак Барса». Выступает в казанском клубе начиная с сезона 2011-2012 годов. Всего сыграл 206 матчей в КХЛ, из которых 16 отстоял на «ноль». В 2018 году Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина.

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