11-й ежегодный инвестфорум ВТБ Капитал «Россия зовет!» стартует 20 ноября

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). С 20 по 22 ноября в Москве, в Центре международной торговли, пройдет 11-й ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» – крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберет участников из 80 стран.

Откроют форум президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.



В первый день форума состоится макроэкономическая панельная дискуссия «От предпосылок к стабильному росту», основными темами которой станут денежно-кредитная политика и регулирование банковского сектора, налоговая политика, итоги первых двух лет федеральной программы повышения производительности, перспективы экономического роста традиционных и новых отраслей. Модератором дискуссии выступит Юрий Соловьев. В обсуждении примут участие первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин, президент – председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.



Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия «Мосты над волнами деглобализации», посвященная международному сотрудничеству российских и зарубежных компаний в условиях геополитических вызовов и созданию комфортных условий для инвестиций в различные секторы экономики России. На сессии выступит Президент России Владимир Путин. Среди участников будут президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, председатель совета директоров ENI, председатель совета директоров Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и управляющий директор Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи.



Во второй день форума будет организована панельная сессия «Поддержка инвестиций: от бетона до байтов». Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, финансовые технологии и e-commerce, электронные визы, инфраструктурные проекты и безопасные автодороги. Модератором сессии станет Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ. Участие в дискуссии примут президент – председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, генеральный директор интернет-магазина WildBerries Татьяна Бакальчук и другие.



Во время работы форума запланированы более 8 тыс. деловых встреч в формате один на один. Кроме того, будут подписаны крупные контракты с российскими регионами и бизнесом.

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