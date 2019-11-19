Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Точную формулу для пересчета возраста собак в человеческий вывели американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Обычно, чтобы рассчитать возраст собаки в человеческом эквиваленте, умножают ее возраст на семь: жизнь этих животных примерно в семь раз меньше людей.

Ученые предлагают следующую формулу: (натуральный логарифм возраста собаки в годах)*16 + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.

Метод основан на эпигенетическом механизме — метилировании. Метильные группы присоединяются к молекулам ДНК в процессе старения и изменяют активность сегмента ДНК. Формула американских ученых позволяет сравнить именно биологический возраст.

В эксперименте участвовали 104 лабрадора от 4 недель до 16 лет. Так, по формуле возраст годовалой собаки составляет 31 человеческий год, а 12 лет ее жизни равны 70 годам человека.

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