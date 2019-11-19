Единственному призывнику из нурлатского села устроили торжественные проводы в армию

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Бикуловском сельском поселении Нурлатского района по старой доброй традиции проводили в армию единственного призывника Айгиза Нагимова. Об этом сообщает «Нурлат-информ».



Айгиз отправится в армию 20 ноября, а на днях жители села собрались на торжественный вечер в местном Доме культуры, который организовала директор культурного учреждения Зульфия Закирова.



Сейчас Айгиз Нагимов живет в Нурлате, но часто бывает здесь вместе с родителями, все каникулы проводит в этом селе, тут живут его родные и друзья, поэтому провожали парня как «своего».

Жители села выразили будущему защитнику Родины теплые пожелания, имам-хатыйб села Рафаэль Гараев прочитал молитву в дорогу. По традиции новобранец откусил кусок от каравая из рук главы сельского поселения Рамили Ахметшиной, она же подарила ему дорожную сумку.



Вечер чередовался творческими номерами местных самодеятельных артистов. Все собравшиеся пожелали благополучного возращения Айгиза, а также односельчан, призвавшихся в весенний призыв, которые в эти дни стоят на страже рубежей Родины.

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