WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

19 ноября 2019, 21:56

Общество

Единственному призывнику из нурлатского села устроили торжественные проводы в армию

Рекомендуем

Общество

Единственному призывнику из нурлатского села устроили торжественные проводы в армию

Фото: nurlat-tat.ru

Призывника из села Бикулова провожали всем селом, устроив ему вечер и вручив подарки.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Бикуловском сельском поселении Нурлатского района по старой доброй традиции проводили в армию единственного призывника Айгиза Нагимова. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Айгиз отправится в армию 20 ноября, а на днях жители села собрались на торжественный вечер в местном Доме культуры, который организовала директор культурного учреждения Зульфия Закирова.

Сейчас Айгиз Нагимов живет в Нурлате, но часто бывает здесь вместе с родителями, все каникулы проводит в этом селе, тут живут его родные и друзья, поэтому провожали парня как «своего».

Жители села выразили будущему защитнику Родины теплые пожелания, имам-хатыйб села Рафаэль Гараев прочитал молитву в дорогу. По традиции новобранец откусил кусок от каравая из рук главы сельского поселения Рамили Ахметшиной, она же подарила ему дорожную сумку.

Вечер чередовался творческими номерами местных самодеятельных артистов. Все собравшиеся пожелали благополучного возращения Айгиза, а также односельчан, призвавшихся в весенний призыв, которые в эти дни стоят на страже рубежей Родины.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019
Новости дня
22:52
Казанские фехтовальщики взяли «бронзу» на турнире в Болгарии

На «Сабле Этропольских» отличились воспитанники Казанского училища олимпийского резерва.

22:40
Елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019

Спасская ярмарка – лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций.

22:26
Победители республиканской акции «Марш парков» получили свои награды

Специалисты государственных заказников вручали победителям грамоты, книги, канцелярию и познавательные наборы юных химиков и физиков.

22:12
В Нижнекамске отпраздновали день рождения Деда Мороза

Виновник торжества, несмотря на полное отсутствие снега, появился во всей своей красе на центральной площадке, где зимой установят елку.

22:03
В Болгаре до наступления холодов обновили пешеходные дорожки на центральных улицах

Для удобства пешеходов на протяжении 2,5 километров работники уложили новый слой асфальта, произвели замену бордюров.

21:56
Единственному призывнику из нурлатского села устроили торжественные проводы в армию

Призывника из села Бикулова провожали всем селом, устроив ему вечер и вручив подарки.

21:44
В Татарстане с начала года на 6% выросло производство свинины

В целом по России увеличились и производство, и экспорт продукции свиноводства.

21:39
Новый зимний сезон на казанском катке «Трудовые резервы» стартует 21 ноября

Открытие катка назначено на 17.30.

21:32
Жители РТ требуют строительства очистных сооружений и укрепления берегов Безяды

В двух районах республики Минэкологии РТ провело выездной прием граждан.

21:20
Педагог детского сада Казани вошла в топ-15 лучших воспитателей России

Анастасия Воронцова представляет Татарстан на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

21:04
В трех районах Казани на время отключат электроэнергию

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

20:50
Синоптики рассказали о приходе зимы в европейскую часть России
20:38
Законопроект о введении единой минимальной цены на сигареты внесли в Госдуму
20:28
Глава Минпросвещения РФ отметила высокое качество образования в Татарстане

В сфере образования республики работают профессионалы, подчеркнул Ольга Васильева.

20:18
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
20:04
Больница, детсад и ряд домов Советского района Казани на время останутся без воды

Причиной отключение станет подключение водопроводов к централизованным сетям водоснабжения.

19:46
Васильева в Казани назвала важной задачу осмысления Победы в Великой Отечественной

Глава Минпросвещения РФ убеждена, что «о цене и итогах Победы нужно говорить постоянно».

19:35
Хакеры нашли способ взламывать смартфоны через WhatsApp
19:18
«Рубин» хочет приобрести лучшего бомбардира «Нефтехимика»

В этом сезоне полузащитник Денис Макаров сыграл 19 матчей, в которых забил 11 голов.

19:06
Минниханов вошел в топ-3 руководителей регионов в «Индексе власти»

Рейтинг подготовлен аналитиками агентства «Давыдов.Индекс».

18:54
Ольга Васильева рассказала, как изменятся «История» и «Обществознание» по новому ФГОСу

В обновленном содержании реализованы идеи новой концепции преподавания истории, отметила глава Минпросвещения РФ.

18:35
За неуплату штрафов жительница Альметьевска будет 60 часов убирать улицы

Должница уклонялась от выплат даже после того, как в отношении нее возбудили административное дело.

18:28
Казанский «Зенит» поспорит за выход в финал Кубка России с чемпионом страны

В плей-офф национального чемпионата прошлого года клуб из столицы Татарстана неожиданно уступил «Кузбассу».

18:15
Жена пешехода, сбитого на тротуаре в центре Казани, планирует отсудить 3 млн рублей

Трагедия произошла летом на Вишневского, когда водитель иномарки в состоянии наркотического опьянения на большой скорости потерял управление авто.

18:12
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в 2022 году в ряде регионов России

Войдет ли Татарстан в число пилотных регионов, пока не известно.

События