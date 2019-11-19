Васильева открыла первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Премьер-министр РТ Алексей Песошин и глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева сегодня в Казани открыли первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки. Он создан на базе Казанского педагогического колледжа.

«Это не только один из первых ЦОППов России, это единственный из них на сегодня, который находится на базе педагогического колледжа. Все, что мы здесь увидели, говорит о совершенно новом направлении в области среднего профессионального образования», – отметила министр просвещения России.

Ольга Васильева подчеркнула, что Центр опережающей профессиональной подготовки создан в ходе реализации национального проекта «Образование».

«Здесь идет повышение квалификации, подготовка педагогов, а также подготовка и переподготовка людей “серебряного“ возраста. И все это на новой современной материально-технической базе. Причем используются все достижения движения WorldSkills Russia. И те достижения, которых достигла сборная Татарстана на российском и мировом чемпионате, здесь получили свое применение», – сказала глава Минпросвещения РФ.

Алексей Песошин поблагодарил Ольгу Васильеву за помощь, которая была оказана при организации центра и за работу по проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

Центр опережающей профессиональной подготовки создан в форме структурного подразделения колледжа и размещается на третьем и четвертом этажах учебного корпуса в Авиастроительном районе Казани. Общий объем площадей центра – 550 кв. метров. Здесь имеется зона коворкинга, медиазона, лекторий, три аудитории-трансформеры, зона проектной деятельности, компьютерный класс.

Затраты на создание центра составили 90 млн рублей, в том числе на 55 млн рублей было закуплено оборудование (45 млн рублей поступили из федерального, а 10 млн рублей – из регионального бюджетов).

В ЦОППе будет проходить профессиональная ориентация, подготовка, переподготовка, повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям. Основными партнерами центра станут работодатели, вузы и профессиональные образовательные организации.

В целом по России в этом году откроются 14 центров опережающей профессиональной подготовки, а до 2024 года их число в стране достигнет 100.

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