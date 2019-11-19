В детском клубе в Челнах нашли нарушения пожарной безопасности и санитарных норм

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура нашла в детском клубе в Челнах нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки в «Аленьком цветочке» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в отделке стены и в покрытии полов использовались горючие материалы, а единственный путь к эвакуации был завален.

Кроме того, в клубе не было документов на продукты питания, нарушались условия их хранения, отсутствовало меню, а бракераж готовой продукции не проводился.

По итогам проверки от руководителя потребовали устранить нарушения в кратчайшие сроки.

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