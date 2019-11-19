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Татар-информ

19 ноября 2019, 16:48

Многодетная семья из Татарстана потратила «сельские выплаты» на отдых в Турции

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Многодетная семья из Татарстана потратила «сельские выплаты» на отдых в Турции

Фото: Михаил Захаров

Мать троих детей из Бирюлей Айсылу Гарипову накануне Дня матери поздравила глава Минтруда РТ.

(Высокогорский район, 19 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жительницу поселка Бирюли Высокогорского района Татарстана Айсылу Гарипову, родившую третьего ребенка в возрасте до 29 лет и оформившую республиканскую выплату, накануне Дня матери навестили министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Женщина рассказала гостям, на что потратила полученные средства.

«Нас с будущим супругом познакомил общий знакомый в 2014 году. Когда сыграли свадьбу, мне было 20 лет, а Раилу – 22 года. Потом родилась первая дочь Зайнаб, через год и семь месяцев на свет появился Юсуф, а еще через три года – Марат. Сейчас младшему сыну пять месяцев. Недавно купили двухкомнатную квартиру, использовав материнский капитал за второго ребенка», – рассказала гостям Айсылу Гарипова.

Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей в связи с рождением третьего ребенка семья получила буквально через две недели после оформления заявки. Деньги решили потратить на отдых, семья в полном составе съездила в Турцию. По словам Айсылу, эта выплата стала приятным и своевременным подарком. Чтобы многодетной семье самостоятельно заработать 100 тысяч рублей, необходимо работать два месяца. Молодая женщина до выхода в декретный отпуск работала охранником в Высокогорской ЦРБ, а ее супруг трудится там дворником. В дальнейших планах у семьи Гариповых – строительство собственного дома. Также супруги не исключают возможности появления на свет четвертого ребенка.

«Считаю, что три ребенка – это немного. Я сама родилась и выросла в многодетной семье, мои родители воспитали троих детей. В семье должно быть много детей, так всем будет веселее», – заключила Айсылу.

Вопрос повышения рождаемости является приоритетным в Татарстане. С 1 января 2018 года по инициативе Президента РТ установлена единовременная выплата женщинам, постоянно проживающим в сельской местности на территории республики не менее трех лет. Сельские жительницы, родившие первенца в возрасте до 25 лет, получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка получают выплату в размере 100 тыс. рублей.

«Нам удалось сохранить рождаемость на селе. Падение рождаемости на селе у нас не столь критично, как в целом по России. В некоторых районах мы даже подросли по показателям рождаемости первого и третьего ребенка на 10–15%. Число сельских семей, оформивших выплату на первенца, в этом году увеличилось на сотню по сравнению с прошлым годом. За новой республиканской выплатой уже обратились 1776 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 347 женщин, в чьих семьях родился третий ребенок», – отметила Эльмира Зарипова.

Для сохранения устойчивого естественного прироста населения в регионе создается социальная инфраструктура для семей с детьми, реализуются 40 президентских социальных программ. Это строительство и ремонт детских садов, школ, домов культуры, спортивных объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, капремонт поликлиник, учреждений соцобслуживания, детских оздоровительных лагерей и подростковых клубов. В Татарстане действуют программы ипотечного кредитования для молодых семей, семьям с детьми предоставляется широкий пакет федеральных и региональных мер социальной поддержки.

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