Запасы угля и мазута к зиме в регионах Поволжья созданы с превышением нормы

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Все регионы Поволжья полностью готовы к отопительному сезону, запасы угля и мазута в котельных превышают норму. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, комментируя итоги подготовки округа к зиме.

«Готовность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет порядка 100%. В полной готовности находятся котельные, тепловые, электрические и водопроводные сети», – сказал Кузьмицкий.

По словам заместителя полпреда, резервы необходимых видов топлива в регионах округа созданы с превышением плановых показателей. «Запасы угля превышают план на 13%, жидкого топлива – на 16%, запасы газа соответствуют установленным плановым показателям», – отметил он.

Кузьмицкий пояснил, что в округе отмечена положительная динамика в части оформления паспортов готовности городов и районов к прохождению отопительного сезона. «Порядка 90% муниципалитетов получили их в установленные сроки — до 15 ноября. В прошлом году доля таких населенных пунктов составляла 85%. Работа по оформлению паспортов готовности в оставшихся муниципалитетах находится на завершающей стадии», – подчеркнул замполпреда.

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