Казанскому вертолетному заводу разрешили серийно выпускать Ми-38

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод получил сертификат производителя на вертолет Ми-38. Первую машину предприятие планирует передать заказчику до конца 2019 года, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Ми-38 – универсальный вертолет, который может применяться для перевозки пассажиров, грузов, для поисково-спасательных и медицинских работ», – приводит пресс-служба холдинга слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что холдинг «Вертолеты России» впервые представил на авиасалоне Dubai Airshow 2019 новый вертолет Ми-38 казанской сборки. В ОАЭ обсуждают перспективы экспортных поставок этой модели вертолета.

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