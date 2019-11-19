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Татар-информ

19 ноября 2019, 15:40

Культура

Будущим руководителям центров культуры Казани обеспечат конкурентоспособную зарплату

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Культура

Будущим руководителям центров культуры Казани обеспечат конкурентоспособную зарплату

Фото: архив/Салават Камалетдинов,

Помимо зарплаты, руководители ДК смогут получать доход при проведении различных мероприятий.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Отобранным с помощью конкурса руководителям центров культуры Казани обеспечат конкурентоспособную зарплату. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«У нас есть оплата труда, установленная правилами на республиканском уровне, но при этом у учреждений культуры предусмотрена деятельность, которая называется “Иная деятельность, приносящая доход“. Это профильная деятельность, когда проводятся партнерские мероприятия или мероприятия, которые приносят доход, а таких много. Их проведение будут зависеть от руководителя культурного центра», – объяснил Абзалов.

За счет проведения подобных мероприятий и удастся довести зарплату руководителей ДК до конкурентоспособного уровня.

«Это будет конкурентная заработная плата на рынке труда. И это будет достойное предложение, которое стоит обсуждать», – подчеркнул он.

В Казани стартует конкурс на включение в резерв управленческих кадров для назначения на вакантные должности руководителей городских домов культуры. Документы для участия в проекте будут принимать с 22 ноября по 6 декабря.

 

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