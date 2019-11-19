Житель Владивостока пойдет под суд за торговлю в Казани икрой рыбы из Красной книги

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Жителя Владивостока будут судить в Казани за сбыт через мессенджеры 9 килограммов черной икры, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие считает, что в мае прошлого года мужчина незаконно купил черную икру калуги и амурского осетра, добытых в Приморском крае. Авиатранспортом он доставил икру в Казань, где складировал на съемной квартире и на арендованном складе.

Икру он продавал местным жителям через рассылку в мессенджерах. По подсчетам, ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил более 2,6 млн рублей.

В отношении 33-летнего мужчины возбудили дело о незаконном приобретении, хранении и продаже биоресурсов, принадлежащих видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Дело направлено на рассмотрение в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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