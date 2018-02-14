В Татарстане предложили создать онлайн-банк идей по контролю жителей за нацпроектами

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Общественные инициативы по контролю за исполнением нацпроектов в Татарстане необходимо обобщать и тиражировать. Для этого целесообразно создать в республике онлайн-банк идей. Об этом заявила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на стратегической сессии по внедрению системы мониторинга нацпроектов в регионах РФ.

В своем выступлении она отметила, что каждый объект, который строится или реконструируется в Татарстане в рамках реализации нацпроектов, стал сферой особого внимания как представителей общественности, так и депутатов. «При этом обеспечивается тесное взаимодействие депутатского корпуса и населения, изучается общественное мнение по ключевым проблемам», – отметила она.

По мнению Ларионовой, татарстанцам не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы. Для них важны инициативы, действительно реализованные на их улицах, в их населенных пунктах и районах.

Заместитель Председателя Госсовета РТ предложила сформировать онлайн-банк общественных инициатив, где будут собраны предложения для усиления открытости реализации нацпроектов. В частности, большой популярностью у татарстанцев уже пользуется спецпроект «Нацпроекты. Фотоконтроль». На сегодняшний день получено более 4,5 тыс. фотоматериалов.

«Население вправе рассчитывать, что нацпроекты направлены на реальное достижение значимых целей. Например, по нацпроекту “Демография“ в прошлом году в республике построено десять детских садов на 1,5 тыс. мест, в этом году ведется строительство 27 детских садов на 5,7 тыс. мест, в том числе 2,9 тыс. ясельных мест. Казалось бы, как тут не радоваться. Однако построенные детские сады охватывают далеко не все 45 муниципальных образований, и мамы в Актанышском или Апастовском районах нас судят не потому, что и сколько построено в Казани или Набережных Челнах, они справедливо полагают, что данный нацпроект должен быть реализован на территории их районов», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

В Казани сегодня открылась стратегическая сессия по внедрению системы мониторинга национальных проектов контрольно-счетными органами в субъектах Федерации. Организатором сессии, участниками которой стали представители 16 регионов России, выступила Счетная палата РФ.

Татарстан стал одним из пилотных регионов, на площадке которых проводятся стратегические сессии по обсуждению концепции мониторинга достижения национальных целей и реализации нацпроектов. Первая стратегическая сессия прошла в сентябре этого года в столице Бурятии Улан-Удэ. Делегацию Счетной палаты России на стратегической сессии в Татарстане возглавил аудитор федерального контрольно-счетного ведомства Дмитрий Зайцев.

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