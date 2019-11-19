«Газпромнефть» открыла первые заправки в Татарстане

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Компания «Газпромнефть» вышла на республиканский рынок автозаправочных станций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые две АЗС формата «мини» открылись в столице республики — по улице Магистральной, а также на Сибирском тракте.

В компании также отметили, что этим ее присутствие на татарстанском рынке не ограничится. Уже до конца текущего года в РТ будут открыты еще три полноформатные заправки.

В настоящее время федеральная сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает свыше 1,4 тыс. заправок, расположенных как на территории России, так и за ее пределами.

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